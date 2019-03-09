أغلى سيارة في العالم تجد مشتر

دون عناء وجدت سيارة "بوغاتي" الجديدة، والتي تعد أغلى سيارة في العالم زبونا اقتناها مقابل أكثر من 18 مليون دولار، لتكون بذلك أغلى سيارة في التاريخ. الإعلان عن بيع السيارة السوداء بهذا المبلغ الضخم صدم متابعي وعشاق "بوغاتي"، الذين لم يتصور أحد منهم إقدام زبون على دفع هذا المبلغ، خاصة وأن سعر السيارة الذي تم الإعلان عنه خلال معرض جنيف للسيارات كان 11 مليون دولار.

ولم تكشف بعد الشركة عن اسم أو بلد الشخص الذي اشترى السيارة السوداء ودفع سعرا قياسيا فاق سعرها القياسي السابق.

وأشارت تقارير إعلامية إلى ان المشتري الجديد هو فيرديناند بيتش، حفيد مؤسس شركة بورش.

"بوغاتي" الجديدة يطلق عليها "السيارة السوداء" هي جديدة كليا وصنعت تقديرا لطراز "تايب 57 أس سي أتلانتيك"، التي اعتبرت أيقونة جان بوغاتي. وبحسب خبراء عالم السيارات، فهي تعتبر الأفضل بين سيارات "بوغاتي" حيث تتميز بانحناءاتها المثيرة وزواياها غير الحادة ومظهرها القوي.

للمزيد:

شاهد: أفخر سيارات العالم في معرض جنيف الدولي للسيارات

الكشف عن أسرع سيارة خارقة صديقة للبيئة في العالم في معرض جنيف للسيارات

وحسب مصمم السيارة السوداء فقد صنعت عناصرها بشكل يدوي، كما أن هيكلها الخارجي المصنع من ألياف الكربون يحتوي على لمعان أسود عميق لا ينقطع إلا عن طريق بنية الألياف المتناهية الصغر، وهي المادة التي تم التعامل معها بشكل مثالي حسب المصمم، الذي أشار إلى أنّ العمل على التصميم استغرق وقتا طويلا بحيث وصل الفريق المصمم إلى مرحلة "لم يعد بإمكانه أن يطور أو يجري تحسينا أكبر".

سيارة "بوغاتي" السوداء مزودة بمحرك بثماني أسطوانات سعته 16 لترا، وينتج قوة تصل إلى 1479 حصانا، في حين يبلغ عزم الدوران 1600 نيوتن متر. وعلى ما يبدو ستنتج الشركة عددا محدودا من هذه السيارة ذات السعر الخيالي.