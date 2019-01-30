شاهد: ملك إسبانيا يزور العراق للمرة الأولى منذ 40 عاماً

في زيارة هي الأولى من نوعها منذ حوالي 40 عاما، استقبل رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، ملك اسبانيا فيليب السادس، في قصر السلام ببغداد، يوم الأربعاء.

زيارة الملك فيليب تهدف لتفقد القوات الإسبانية الخاصة الموجودة في العراق.

الرئيس العراق أكد على علاقة الصداقة بين البلدين، والمساعي الرامية لترسيخها، بالإضافة إلى تطوير العلاقات مع دول العالم لتعزيز مكانة العراق.

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من ناحيته أثنى الملك فيليب على صمود العراقيين في وجه الإرهاب، منوها إلى حرص إسبانيا على توطيد العلاقات مع العراق، واستعدادها للمساهمة في إعادة اعماره.

يذكر أن لإسبانيا قوات تشارك في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وتتواجد أغلب قوات التحالف في العراق، وتشن هجمات على الأراضي السورية لضرب معاق التنظيم.