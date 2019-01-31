كندا تدين نيتفليكس لاستخدامه مشاهد حقيقية من حادث قطار في فيلم Bird Box

أدانت كندا يوم الأربعاء استخدام شبكة نتفليكس لقطات من كارثة السكة الحديدية التي وقعت في العام 2013، في مشاهد فيلم بيرد بوكس.

وطالب البرلمان الكندي نتفليكس بدفع تعويضات لسكان بلدة لاك ميغانتيك في كيبيك، بسبب استخدام هذه اللقطات.

ومن اللقطات التي استخدمت، انحراف قطار محمل بمحروقات، عن مساره، وانفجاره، مما أسفر عن مقتل حوالي 47 شخصا.

المطالبة بالتعويضات غير ملزم، لكن القرار أشبه بالتوبيخ الشديد من البرلمان، تجاه استغلال فيديوهات لمأساة حصلت.

أعضاء البرلمان طالبوا بالإجماع نيتفليكس بإزالة جميع مشاهد المأساة، إلا أن شبكة نتفليكس اعتذرت، ورفضت حذفها، بحجة أنها حصلت على ترخيص من صاحبها.

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بيير نانتل، وهو مشرع عن حزب الديمقراطيين الجدد، قال إنه لا يجد ذريعة لنتفليكس لعدم حذف هذه المشاهد. وقال:"نعلم أن الناس سيشاهدون هذا الفيلم، أهالي لاك ميغانتيك إن شاهدوا هذه الصور من جديد، سيتذكرون أفراد أسرهم الذين قضوا في هذا الحادث".

مديرة العلاقات العامة في شركة نتفليكس كوري رايت، قالت إن الشركة تدرك بأن الكثيرين يشعرون بالإحباط لمشاهدة هذا الحدث المأساوي، لكن من الصعب اجراء تغييرات على المحتوى النهائي.