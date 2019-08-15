تبرئة ستة هنود من قتل مزارع مسلم في قضية "الأبقار المقدسة"

حكمت محكمة هندية يوم الأربعاء ببراءة ستة متهمين هندوس في قضية قتل مزارع مسلم عام 2017.

وكان القتيل بيهلو خان وولداه ينقلون عدد من الأبقار في ولاية راجستان الغربية حين أوقفتهم جماعة من الهندوس قالوا إنهم كانوا ينويون ذبح تلك الأبقار وهو من المحرمات نظراً لقدسية الأبقار في الديانة الهندوسية التي يتبعها حوالي 80% من سكان الهند.

وانتشرت مقاطع فيديو متنوعة أظهرت قيام الغاضبين من المارة بضرب خان (55 عاماً) حتى الموت على الرغم من توسله لهم بالرحمة وقوله إنه كان ينقل الأبقار من معرض للماشية.

وقال المدعي إن المحكمة لم تعتد بمقاطع الفيديو كدليل في القضية وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول حياد القضاء الهندي فيما يتعلق بالقضايا التي يتخاصم بها مسلمون وهندوس.

وتقول منظمات مسلمة إن حوادث الهجوم على المسلمين في البلاد ارتفعت منذ وصول حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومي إلى سدة الحكم عام 2014.

وأدى حكم البراءة إلى انتقادات حادة من بعض النشطاء والفنانين في الهند، كالممثلة سوارا باسكر التي وصفت الحكم "بالمخجل" من خلال حسابها بموقع تويتر.

Utterly Shameful! This is a lynching that was caught on camera!!! We live in a state of utter anarchy it seems.. the law, the constitution, even evidence it seems are meaningless. Dark dark times!! #PehluKhanhttps://t.co/c6fRabPvtm — Swara Bhasker (@ReallySwara) August 14, 2019

كذلك قالت شاما محمد، العضوة بحزب المؤتمر المعارض، إن الحكم يمثل "تزييفاً للعدالة".

Despite having evidence on camera,



Despite a statement from Pehlu Khan listing who lynched him,



All 6 accused have been acquitted on benefit of doubt.



So according to the court, No One Killed #PehluKhan! This is gross Travesty of justice! https://t.co/mJeiWmsGCq — Shama Mohamed (@drshamamohd) August 14, 2019

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