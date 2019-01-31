محام غصن: موكلي يعيش ظروفا صعبة داخل السجن

قال المحامي جان-إيف لوبورني لمحطة آر.تي.إل الفرنسية، الخميس، أن موكله رئيس شركة نيسان موتور المقال كارلوس غصن لا يزال يعيش في ظروف صعبة للغاية في زنزانته بسجن ياباني.

وقال لوبورني "الظروف صعبة للغاية".

كما أعرب لوبورني عن أمله في أن يتمكن من رؤية غصن قريبا وذكر أنه على حد علمه لم يتمكن غصن من مقابلة أي فرد من أفراد عائلته. وأضاف أنه يأمل في أن يتسنى الإفراج عن موكله بكفالة.

وتحتجز اليابان غصن منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي، بعد إلقاء القبض عليه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية، وهو ما ينفيه.

وكان غصن، الذي قاد عملية التحول في شركة نيسان للسيارات قبل عقدين من الزمن، يدفع باتجاه عقد شراكة أكبر بين نيسان ورينو تشمل الاندماج الكامل، وذلك على الرغم من التحفظات القوية في الشركة اليابانية.

وخيم احتجازه على خطط توثيق الروابط بين نيسان ورينو وكذلك شركة ميتسوبيشي موتورز، العضو الثالث في تحالف صناعة السيارات.

وفي آخر مقابلة صحفية أجرها، الاربعاء، مع الصحيفة الاقتصادية "نيكي" يابانية، قال غصن أنه ضحية مؤامرة حيكت ضده من قبل مسؤوليين تنفيذيين في شركة نيسان للإطاحة به.

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