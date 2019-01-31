شاهد: وصول47 مهاجرا كانوا عالقين في البحر إلى جزيرة صقلية

وصل 47 مهاجرا كانوا عالقين في البحر منذ أسبوعين على متن سفينة "سي-ووتش 3" التابعة لمنظمة سي ووتش الإغاثية الألمانية إلى جزيرة صقلية اليوم الخميس 31 يناير/كانون الثاني، في الوقت الذي مارست فيه إيطاليا ضغوطا على بلدان أخرى للموافقة على قبولهم.

ونزل المهاجرون إلى ميناء كاتاليا وكان رجال الشرطة باستقبالهم لتحديد هويتهم وإنهاء الإجراءات اللازمة، إضافة إلى موظفو الصليب الأحمر الذين كانوا متواجدين في المكان أيضا للتأكد من صحتهم.

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وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد أعلن يوم الأربعاء 30 يناير/كانون الثاني أنه سيسمح للمهاجرين ال 47 بالنزول إلى شواطئ بلاده مما سينهي أحدث أزمة تتعلق بالمهاجرين في أوروبا.

وقال كونتي إن 5 بلدان أوروبية وهي ألمانيا وفرنسا والبرتغال ومالطا ورومانيا وافقت على استقبال المهاجرين الذين تم إنقاذهم قبالة ليبيا في 19 يناير/كانون ثاني، لذا لن تكون إيطاليا مضطرة لتحمل العبء بمفردها.