مهاجرون عالقون في البحر سينزلون إلى شواطئ إيطاليا في الساعات المقبلة

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أنه سيسمح ل 47 مهاجرا عالقين في البحر قبالة سواحل صقلية منذ أسبوعين تقريبا على متن سفينة إنقاذ بالنزول إلى شواطئ بلاده يوم الأربعاء 30 يناير/كانون الثاني، مما سينهي أحدث أزمة تتعلق بالمهاجرين.

وأضاف كونتي في حديث صحفي في ميلانو "خلال بضع ساعات سيبدأون بعملية النزول من السفينة".

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وأغلقت الحكومة الإيطالية ذات النهج الشعبوي، والتي تولت السلطة العام الماضي، الموانئ أمام السفن التابعة لمؤسسات خيرية في محاولة لإجبار شركائها بالاتحاد الأوروبي على استقبال جزء ممن يتم إنقاذهم في البحر المتوسط.

واضطرت السفينة "سي ووتش 3" التي تديرها مجموعة إغاثة ألمانية، للتوقف قبالة سواحل صقلية انتظارا لميناء آمن يستقبلها.

وقال كونتي يوم الثلاثاء إن خمس دول أوروبية وافقت على قبول بعض المهاجرين وهي ألمانيا وفرنسا والبرتغال ومالطا ورومانيا. وقال اليوم إن لوكسمبورج عرضت أيضا استقبال عدد منهم، مضيفا أن بعضهم سيبقى في إيطاليا.