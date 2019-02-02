لماذا سترتدي عضوات الكونغرس الزي الأبيض يوم خطاب ترامب حول حالة الاتحاد ؟

دعت نائبات عن الحزب الديمقراطي الأمريكي زملاءهم من المشرعين لارتداء الزي الأبيض أمام خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حالة الإتحاد، في رسالة يؤكدن من خلالها دعمهن لحقوق المرأة السياسية.

هذه الخطوة لم تكن الأولى، إذ ظهرت عضوات الحزب باللباس الأبيض خلال أول خطاب لترامب في جلسة مشتركة بالكونغرس في العام 2017، ولفتن الانتباه باتفاقهن على ارتداء اللون نفسه.

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وأعلنت حينها، عضوة الكونغرس نانسي بيلوسي والتي قادت الديمقراطيات لتوحيد الزي، أن "العضوات يرتدين الأبيض تعبيرا عن دعمهن لحقوق المرأة رغما عمن لا يريد ذلك" في إشارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعن استعدادهن للقتال من أجل قضايا كثيرة منها المساواة في الأجور، والرعاية الصحية بأسعار معقولة.

من جهتها، قالت عضوة الكونغرس في ولاية بنسلفانيا ماري غاي سكانلون إنها تخطط أيضاً لارتداء الزي الأبيض وكتبت على تويتر أنها وبالرغم من ارتدائها الألوان الداكنة في معظم الأوقات إلا أنها سترتدي الأبيض في وقفة تضامن مع جميع الأعضاء.

وأصبح ارتداء اللون الأبيض طريقة شائعة ومستخدمة لدى السياسيين للدلالة على دعم حقوق المرأة.

كما اختارت المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون اللون الأبيض عندما قبلت ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة في عام 2016.