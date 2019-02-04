روسيا تصف اعتراف دول أوروبية بغوايدو رئيسا لفنزويلا بالتدخل الأجنبي

وصف الكرملين يوم الاثنين الخطوات التي اتخذتها دول أوروبية للاعتراف بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا بالتدخل الأجنبي وإن على شعب فنزويلا، وليس الدول الأجنبية، حل مشكلاته السياسية الداخلية.

واعترفت إسبانيا وبريطانيا والنمسا والسويد والدنمرك وفرنسا يوم الاثنين بغوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مؤقتا للبلاد.

وكثفت فرنسا الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الاثنين (4 فبراير شباط)، قائلة إن لغوايدو الحق في تنظيم انتخابات جديدة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لمحطة فرانس انتير الإذاعية "غوايدو يمتلك القدرة والشرعية لتنظيم انتخابات".

وقال لو دريان إن فرنسا ستتشاور مع شركائها الأوروبيين بشأن فنزويلا، مضيفا أن من الضروري إنهاء الصراع في فنزويلا بصورة سلمية وتجنب اندلاع حرب أهلية.

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