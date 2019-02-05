روسيا تدعو لإجراء محادثات بين مادورو والمعارضة

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله، الثلاثاء، إن الأزمة في فنزويلا لا يمكن أن تحل دون إجراء محادثات بين السلطة والمعارضة.

وانضمت دول أوروبية رئيسية يوم الاثنين للولايات المتحدة في الاعتراف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا حليفة موسكو مما يلقي الضوء على مواجهة عالمية بشأن حكم نيكولاس مادورو الاشتراكي.

وأضافت الوكالة عن لافروف قوله "ما زلنا مقتنعين بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو جلوس الحكومة والمعارضة إلى طاولة المفاوضات... وإلا سيحدث نفس أسلوب تغيير النظم الذي نفذه الغرب مرارا".

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وكان الكرملين قد وصف الخطوات التي اتخذتها دول أوروبية للاعتراف بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا بالتدخل الأجنبي بشكل مباشر وغير مياشر، مضيفا أن على شعب فنزويلا، حل مشكلاته السياسية الداخلية وليس الدول الأجنبية.