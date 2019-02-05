تسيبراس: أثينا لا ترحب بالانقلابيين ولكن تحترم قرارات القضاء التركي

قال رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس يوم الثلاثاء إن بلاده لا ترحب بالانقلابيين ولكن قضية الجنود الثمانية الذين لجأوا إليها بعد محاولة الانقلاب التي وقعت في 2016 ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يد القضاء.

وقال تسيبراس بعد اجتماع مع أردوغان في أنقرة "يجب على اليونان احترام قرارات القضاء".

وأضاف " مدبرو الانقلاب ليسوا محل ترحيب في اليونان ولكن الأهم هو تعزيز تعاوننا في قطاع الأمن".

وقال تسيبراس أيضا إن اليونان وتركيا اتفقتا على وقف تصعيد التوتر في بحر إيجه والمضي قدما في إجراءات بناء الثقة، مشددا على أن أي خلافات مع تركيا "يمكن ولا بد من حلها من خلال الحوار".

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