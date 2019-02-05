تركيا ترصد مكافأة بقيمة 4 ملايين ليرة للعثور على الضباط الفارين الى اليونان

بدأت زيارة تستغرق يومين يقوم بها رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس الى تركيا بداية مضطربة يوم الثلاثاء بعدما رصدت أنقرة مكافأة مالية للعثور على ثمانية ضباط أتراك فروا الى اليونان عقب الانقلاب الفاشل في العام 2016.

من المقرر أن يناقش تسيبراس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عددا من القضايا التي أدت الى توتر العلاقات بين حليفي الناتو، منها نزاعات إقليمية في بحر إيجة واستكشافات الغاز في شرق البحر المتوسط.

كما يتوقع أن يكون على جدول اعمال اجتماعاتهما مساعي السلام الجديدة في قبرص المقسمة بين العرقيتين اليونانية والتركية.

وحتى قبل أن تطأ اقدام تسيبراس الأراضي اليونانية أعلنت وكالة انباء الاناضول التركية الرسمية أن الداخلية التركية اضافت أسماء 74 ضابطا الى قائمة المطلوبين لدورهم المزعوم في محاولة الانقلاب الفاشلة، ومن بينهم الضباط الثمانية الفارين الى اليونان.

ورصدت تركيا مكافأة قدرها 4 ملايين ليرة تركية ( 770 الف دولار) للعثور على كل واحد من الضباط الثمانية، وفق الوكالة.

واثارت محكمة يونانية استياء تركيا بعدما قررت عدم ترحيل الضباط الفارين اليها في مروحية عسكرية بعد قليل من وقوع الانقلاب الفاشل، الذي نفوا تورطهم فيه خلال 2016.

وفي اليونان اتهم النائب جورجيوس كوموتساكوس، العضو في حزب الديمقراطية الجديدة المعارض، تركيا باتخاذ "تحرك استفزازي جديد" للتقليل من شأن زيارة تسيبراس.

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وقال "رصدت مكافأة للضباط الثمانية الاتراك، بغض النظر عن القرارات النهائية التي اتخذها النظام القضائي اليوناني الذي منحهم حق اللجوء".

ويوم الأربعاء سيزور تسيبراس مدرسة دينية ارثوذكسية مغلقة منذ 1971، على جزيرة قبالة إسطنبول،برغم دعوات للحكومة التركية لإعادة فتحها