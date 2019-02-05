إردوغان: لم نلمس بعد خطة مقبولة من واشنطن بشأن المنطقة الآمنة في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه لم ير بعد خطة مقبولة من الولايات المتحدة لإقامة منطقة آمنة بشمال شرق سوريا بعد ثلاثة أسابيع من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنشاء هذه المنطقة.

وقال أردوغان في اجتماع مع الكتلة النيابية في حزبه العدالة والتنمية "ما من خطة مُرضية عُرضت علينا بشكل ملموس بعد... نحن بالقطع ملتزمون باتفاقاتنا، ووعدنا وعدا، لكن لصبرنا حدودا".

وتريد تركيا إنشاء منطقة آمنة بدعم لوجيستي من الحلفاء وتقول أنها تريد إخلاء المنطقة من وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تعتبرها أنقرة كيانا إرهابيا.

وقال أردوغان إن تركيا لا تحتاج إذنا من أحد لتنفيذ خططها في المنطقة. وأضاف "ما من تهديد يمكن أن يجعلنا نحيد عن هذا المسار بما في ذلك وضع قائمة عقوبات".

وستكون المنطقة الآمنة محل نقاش أثناء اجتماع يوم الأربعاء في الولايات المتحدة لوزراء من تحالف الدول المشاركة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية. وسيحضر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو هذه المحادثات.

وفي ديسمبر كانون الأول فاجأ ترامب فريقه للأمن القومي بقرار سحب جميع القوات الأمريكية البالغ عددها ألفي فرد من سوريا معلنا هزيمة الدولة الإسلامية هناك.

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وقال أردوغان أيضا أن تركيا ستنتظر بضعة أسابيع فقط لحين إخراج المقاتلين من مدينة منبج في شمال سوريا. وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية التي تتصدرها وحدات حماية الشعب الكردية على منبج منذ عام 2016.

وبعد خلاف دام شهورا اتفقت أنقرة وواشنطن في يونيو حزيران الماضي على خارطة طريق تقضي بإخراج وحدات حماية الشعب الكردية من المدينة. وعبرت تركيا مرارا عن خيبة أملها بسبب تأخر تنفيذ الخطة.

وحذر ترامب تركيا من مهاجمة المقاتلين الأكراد في سوريا وهدد في الشهر الماضي بتدميرها اقتصاديا إذا هاجمت مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية.