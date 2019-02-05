سخط أمريكي بسبب قاض ألقى باللوم على قاصرتين تعرضتا لإعتداء جنسي وخفف الحكم على مرتكب الجريمة

أثار قاضٍ أمريكي في ولاية كنساس موجة من الغصب بعدما وصف فتاتين بعمر الثالثة عشر والرابعة عشر "بالمعتديتين" خلال جلسة محاكمة رجل متهم بالاعتداء الجنسي عليهما.

واتُهم رايموند سودين (67 عاماً) بالاعتداء الجنسي على الفتاتين العام الماضي ولكن القاضي مايكل غيبينز قال إن الضحيتين ذهبتا طواعية إلى منزل سودين وتلقيتا أموالاً مقابل تقديم خدمات جنسية.

وأضاف غيبينز خلال الجلسة: "الضحيتان في هذه القضية بالتحديد معتديتان أكثر من كونهما ضحية عمل إجرامي".

وحكم غيبينز على سودين بالسجن لمدة خمس سنوات وعشرة أشهر وهو حكم مخفف حيث تنص قوانين الولاية على سجن المعتدين جنسياً لفترات تصل إلى 13 عاماً.

وأدت تصريحات القاضي إلى موجة من ردود الأفعال المنتقدة له على مواقع التواصل الاجتماعي بالولايات المتحدة.

The words of a Kansas judge about a 13-yr-old victim of a 67-yr-old man in a sex abuse case:



“I think that a 13-year-old who offered what she offered for money is certainly an aggressor"



If this is what the judge thinks, he should not be a judge #MeToo

https://t.co/6W178gvt4I — Dani Bostick (@danibostick) February 4, 2019

This is appalling. Ist World Justice? Old man with child #ABUSE fantasies declared almost innocent. BBC News - Kansas judge calls girls the 'aggressor' in sex abuse case https://t.co/qYP2xbheIn I hope the people of Kansas rise up against this. — kristine Byrne (@kristineb4) February 5, 2019

وقال النائب العام تود طومسون إنه يدرس الطعن على حكم غيبينز سعياً لأجل الحصول على عقوبة أغلظ بحق سودين.

وأضاف: "هؤلاء الفتيات هن بالتأكيد ضحايا في هذه القضية. فهن لا يزلن قاصرات".

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