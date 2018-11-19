السويد تنضم للدول الأوروبية الساعية لمنع زواج القاصرين

يستعد المشرعون في السويد للتصويت على اقتراح بشأن زواج الأطفال، هذا الأسبوع، في خطوة تحاكي التدابير التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية في هذا الشأن بعد أزمة المهاجرين التي تشهدها القارة.

وسيتم تمديد الحظر الحالي على الزواج للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما إذا تمت الموافقة على مشروع القانون، وبالتالي، سيتعين على الأزواج الذين يرغبون بالبقاء معا الانتظار حتى سن 18 عاما للارتبط مجددا.