إعدام رجل مسلم بعد رفض طلبه بتواجد إمام أثناء تنفيذ الحكم

تم تنفيذ حكم الإعدام على رجل مسلم في ألاباما يوم الخميس، كما كان من المقرر، بعد أن صوتت المحكمة الأمريكية العليا بالسماح بإتمام العملية، برفضها طلب المحكوم تواجد إمام في غرفة الإعدام.

واحتج محامو دومينيك راي – 42 عاما – مؤكدين بأن سياسة الإعدام في ألاباما تميز بين المحكومين، كونها تسمح بتواجد قسيس مع السجناء المسيحيين، في غرفة الإعدام، ليصلوا معهم في حال طلب منهم ذلك.

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وقد أعدم راي بحقنة مميتة على الساعة 10:12 مساء الخميس، وشاهد الإمام يوسف ميزونيت عملية الإعدام من غرفة مجاورة.

وكانت عملية الإعدام قد أجلت بعد أن طلب من المحكمة أن يحل إماما مكان القسيس في غرفة الإعدام.

وحكم على راي بالإعدام عام 1999 بتهمة قتل تيفاني هارفيل، البالغة من العمر 15 عاما والتي اختفت من منزلها في يوليو 1995.