محادثات بحضور رئيس أفغانستان السابق وقيادة طالبان في موسكو

بدأت في موسكو اليوم محادثات بحضور الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي وقيادة حركة طالبان.

ووصفت الحكومة الأفغانية المحادثات بأنها "خيانة" كما امتنعت روسيا عن تمثيل نفسها بوفد رفيع المستوى.

وجاءت محادثات موسكو بعد عشرة أيام من مفاوضات سلام بين الولايات المتحدة وطالبان في قطر انتهت ببوادر إحراز تقدم نحو انسحاب آلاف من القوات لأجنبية من أفغانستان وإنهاء حرب استمرت 17 عاما.

وتأتي مساعي السلام بعد أن شنت طالبان هجمات يومية تقريبا وسيطرتها على مناطق أو منافسة القوات الحكومية على مناطق في نحو نصف البلاد.

وقال فاضل فضلي المسؤول الكبير في الحكومة الأفغانية إن محادثات موسكو خيانة لمبادئ الديمقراطية والمصالح العليا لأفغانستان.

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من ناحية أخرى فقد نقلت وكالة أنباء انترفاكس عن رئيس وفد طالبان الذي يزور موسكو قوله إن محادثات السلام الأفغانية التي جرت مع الولايات المتحدة الشهر الماضي كانت ناجحة.

وانتهت مفاوضات سلام عقدتها الولايات المتحدة مع طالبان في قطر دون أي علامة على تحقيق تقدم بشأن انسحاب آلاف من القوات الأجنبية من أفغانستان وإنهاء الحرب الدائرة هناك منذ أكثر من 17 عاما.

ونقل عن رئيس الوفد قوله إنه لم يتم التوصل لاتفاق مع واشنطن بشأن جدول زمني لانسحاب القوات ولكنه قال إنه يأمل بحدوث ذلك قريبا.