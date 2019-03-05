الاتحاد الأوروبي يدرس إضافة الإمارات وعمان إلى قائمته السوداء للتهرب الضريبي

نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن الاتحاد الأوروبي يدرس إضافة عشر دول ومناطق إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية، من بينها الإمارات وسلطنة عمان وبرمودا، في خطوة سترفع عدد الدول على القائمة لثلاثة أضعاف.

ويدرس حالياً إضافة الإمارات وبرمودا إلى قائمة قيد الدراسة تشمل عمان وجزر كاريبية.

ولدى الاتحاد الأوروبي حالياً قائمة سوداء تشمل ساموا، وترينيداد وتوباغو، وساموا الأمريكية وغوام وجزر فيرجين الأمريكية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد أزال قبل أكثر من عام نحو ثماني دول من قائمته السوداء، منها الإمارات وتونس وبنما. وانتقد حينها نشطاء ومنظمات حقوقية الخطوة معتبرين أن الالتزام الأوروبي لمحاربة التهرب الضريبي عقب فضيحة "وثائق بنما" قد تراجع.

ورغم إزالتها عن القائمة السوداء، بقيت الدول الثماني على "قائمة رمادية" تشمل دولاً قدمت تعهدات للاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح قوانينها الضريبية.

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