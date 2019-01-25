تركيا تقصف مواقع لوحدات عسكرية كردية في مدينة تل رفعت شمال حلب

قصفت القوات التركية مواقع في منطقة تل رفعت في شمال سوريا لليوم الثالث على التوالي.

ونقلت وكالة الأناضول أن مدفعية الجيش المتمركزة في منطقة "درع الفرات" استهدفت الجمعة، مواقع تتبع لـ وحدات الحماية الشعبية الكردية المعروفة اختصاراً بـ "ي ب ك" بـ 20 قذيفة طالت محيط تل رفعت الواقعة جنوب شرق أعزاز بريف حلب.

وكانت مدفعية الجيش التركي استهدفت الخميس 24 كانون الثاني (يناير) مواقع في المدينة بـ 5 قذائف، وقبلها بيوم بـ 12 قذيفة.

وتسيطر "ي ب ك" منذ شباط (فبراير) 2016 على مدينة تل رفعت وتتخذها قاعدة لاستهداف فصائل المعارضة السورية على خطوط الجبهة، وتتهمها تركيا والمعارضة السورية بإرسال المفخخات وتفجيرها في مناطقهم واستهداف المدنيين.

وباتت تل رفعت مركزاً لوحدات الـ "YPG" بعد انسحابها من مدينة عفرين التي سيطرت عليها فصائل من "الجيش الحر" مدعوماً من الجيش التركي ضمن عملية "غصن الزيتون".

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تل رفعت

وتقع مدينة تل رفعت على بعد 35 كم شمال مدينة حلب و 20 كيلومتراً إلى الشرق من عفرين، وعلى ارتفاع 500 م فوق سطح البحر حيث تبلغ مساحة المخطط التنظيمي للمدينة 710 هكتارات.

ولا تزال وحدات حماية الشعب تسيطر على منطقة تل رفعت الصغيرة الواقعة بين منطقة خاضعة لسيطرة تركية إلى الشمال ومنطقتين خاضعتين لسيطرة الحكومة السورية ولسيطرة مقاتلين من المعارضة المسلحة إلى الجنوب.

وقالت الأناضول إن القوات التركية أطلقت خمس قذائف هاوتزر صوب مواقع للوحدات في تل رفعت يوم الأربعاء أتبعتها بإطلاق 12 قذيفة يوم الخميس وأكثر من 20 أخرى يوم الجمعة دون أن تشير لسقوط قتلى.

وقالت وزارة الدفاع التركية يوم الخميس إن قواتها ردت على نيران معادية من وحدات حماية الشعب مصدرها تل رفعت واستهدفت عناصر تركية تعمل في منطقة عفرين.