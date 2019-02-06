فقدان كلمة مرور ثمنها 135 مليون دولار بعد وفاة مؤسس شركة عملات رقمية

جٌمد مبلغ يقدر بنحو 135 مليون دولار من العملة المشفرة في حسابات رقمية سرية بعد الوفاة المفاجئة للشخص الوحيد الذي يملك كلمة المرور لتلك الحسابات.

جيرالد كوتن، مؤسس شركة ومنصة كوادريغا لتبادل العملات الرقمية، توفي فجأة في ديسمبر - كانون الأول الماضي عن عمر 30 سنة بسبب مرضه أثناء عمله التطوعي في دار للأيتام في الهند، وتقول زوجته جينيفر روبرتسون إن وفاته تركت "ما يزيد عن 180 مليون دولار كندي من العملات المعدنية في التخزين البارد".

والتخزين البارد للعملات المشفرة هو تجميدها في وحدات تخزين رقمية حقيقية كأقراص صلبة أو غيرها بحيث لا يمكن الوصل إلها إلا عن طريق كلمة مرور تحديدا.

ويبلغ عدد مستثمري منصة كوادريغا 363 ألف مستخدم، وتدين الشركة حاليا بحوالي 190 مليون دولار كندي لـ 115 مستخدم منهم، تضرروا من فقدان كلمة المرور تلك، وفقا لشهادة مقدمة من أرملة كوتن نيابة عن الشركة.

وقال دين سكوركا نائب رئيس منصة بيتاباي المنافسة في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية إن مشكلة كوادريغا تبرز التحديات التي تنطوي عليها عملية تشفير وتخزين العملات الرقمية من هذا النوع.

يقول سكوركا "هذا يسلط الضوء بالفعل على ضرورة قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات لتنظيم تبادل العملات المشفرة."

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