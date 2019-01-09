في فرنسا .. متاجر التبغ تفتح أبوابها للبيتكوين

كل من يعيش في فرنسا أو يزورها لا شك يعرف ماذا تعني علامة "TABAC" التي تنتشر على لافتات محلات صغيرة متناثرة في الشوارع والأحياء، هذه المحلات تختص ببيع التبغ والسجائر بشكل أساسي إضافة إلى بعض المنتجات الأخرى كتذاكر اليانصيب وبطاقات الدفع للهاتف والطوابع .. والآن؟ عملات البيتكوين!

بدعم من مجموعة التكنولوجيا الفرنسية "كيبلرك" Keplerk ، تم طرح العملة المشفرة للبيع في ستة متاجر لبيع التبغ في باريس وحولها.

ويأمل عادل زخار ، أحد مؤسسي شركة Keplerk، في تسجيل ما يصل إلى 6500 متجر تبغ بحلول شهر فبراير.

في أواخر العام الماضي، حصلت شركة Keplerk على عقد مع مزود محلي لنظام تسجيل نقدي يشمل خيارًا لمالكي متاجر التبغ لبيع سندات قابلة للاستبدال ببتكوين في محفظة إلكترونية على موقع Keplerk الإلكتروني.

تحولت متاجر التبغ الفرنسية المرخصة ويبلغ عددها نحو 24 ألف محل إلى بيع منتجات مثل بطاقات الائتمان مسبقة الدفع وخدمات تحويل الأموال وغيرها.

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وقد جذبت شركة بيتكوين مزيجًا من المستثمرين، حيث اقتنع البعض أن بإمكانها إعادة تشكيل التمويل العالمي والبعض الآخر اجتذبته المكاسب السريعة التي دفعت قيمة العملة إلى ما يقرب من 20 ألف دولار في أواخر عام 2017.

إلا أنها منذ ذلك الحين، خسرت ثلاثة أرباع قيمتها، وانخفضت إلى نحو 4 آلاف دولار يوم الثلاثاء 8 كانون الثاني/ يناير.

ورغم تحذير رسمي للعملاء المحتملين من شراء العملات المشفرة بحجة تقلب هذه الأدوات المالية غير المنظمة إلا أن خطة كيبليسك تاباك لم تعطل.

وانتقد مراقبو الصناعة هذه المبادرة قائلين إن شراء البيتكوين عبر الإنترنت أرخص وأسرع.