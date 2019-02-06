فيسبوك يجيز لمتحف سويسري نشر صور لتمثالين "عاريين"

يبدو أن موقع فيسبوك يمكن أن يكون صديقا لتمثال فينوس عاري الصدر أخيرا.

أعلن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء أنه حجب عن طريق الخطأ صورا لمتحف في سويسرا يضم تمثالين - تمثال شبه عار لفينوس وتمثال آخر يجسد رجلا عاريا، للترويج لمعرض قادم.

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متحف الفن والتاريخ لجأ إلى موقع "تويتر" ليعلن أنه كان يريد الترويج لمعرض "قيصر ورون" الذي يستمر مدة ثلاثة أشهر ونصف الشهر ويفتح أبوابه الجمعة المقبلة، باستخدام صورتين غير أن فيسبوك "منعنا من استخدامهما لأنهما عاريتان".

ولكن فيسبوك قال في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى أسوشيتد برس يوم الثلاثاء: "تم رفض الإعلان عن غير قصد وأصبح متاحا مرة أخرى على فيسبوك. نعتذر عن هذا الخطأ".