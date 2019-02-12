شاهد: تمثال "الطفل المتبول" الشهير في بروكسل يلبس قميص رقم الطوارئ

فوجئ الناس في مدينة بروكسل البلجيكية يوم الاثنين حين وجدوا تمثال البرونز "الطفل المتبول" وقد لبس قميصا و سروالا يحملان شعار الطوارئ الطبية الأوروبية التي يرمز لها الرقم المخصص لخدمة لطوارئ.

وقام السياح بأخذ صور تذكارية أمام النافورة التي تعود لعام 1618، في اليوم السنوي لمؤسسة الطوارئ الأوروبية الذي يوافق تاريخه 11 شباط - نوفمبر، وهو التاريخ المشابه لرقم الهاتف 112.

يمكن للأوروبيين في كل مكان الاتصال بالرقم 112 من الهواتف الأرضية أوالهواتف المحمولة لطلب خدمة الطوارئ، بما في ذلك سيارة إسعاف أو فرقة الإطفاء أو الشرطة، وتقول المفوضية الأوروبية إن عدد المكالمات الهاتفية لهذا الرقم بلغ 140 مليون العام الماضي.

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