شاهد: متظاهر يحاول اعتراض موكب تيريزا ماي أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل

تظاهر عدد من البريطانيين المقيمين في بلجيكا أمام مقر الاتحاد الأوروبي احتجاجا على زيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى بروكسل، وحاول أحد المتظاهرين اعتراض موكب ماي لكن رجال الأمن قاموا بسحبه من امام السيارات.

وقام رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر باستقبال ماي لدى وصولها إلى بروكسل اليوم الخميس 7 شباط/فبراير، ومن المقرر أن تجري رئيسة الوزراء محادثات عدة مع زعماء الاتحاد الأوروبي ومن بينهم رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك ورئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والوصول إلى تسوية جديدة حول قضية الحدود الإيرلندية.

وأعلن متظاهر لوكالة "أسوشيتد برس" أنهم يعارضون زيارة ماي، وقال "إن زيارتها إلى بروكسل غير مثمرة، لأنني لا أعتقد أنها ستحصل على أي شيء".

وقالت المتظاهرة هيكتور ماكغليفري، إن ماي يجب أن تدعو إلى استفتاء ثان.

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