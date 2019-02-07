ما مدى صحة ما قاله ترامب عن نسب النساء العاملات في الولايات المتحدة؟

قال الرئيس الأمريكي في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه أمام مجلسي الشيوخ والنواب إن مشاركة المرأة في القوى العاملة هي الأكبر من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة على الإطلاق. ولكن هل هذا صحيح؟

ترامب قال "بإمكان الأمريكيين أن يكونوا فخورين بوجود المزيد من النساء في قطاع العمل أكثر من أي وقت مضى".

ولكن بحسب وكالة أسوشيتد برس فإن هذا الادعاء غير صحيح.

فبالرغم من أن عدد النساء العاملات في الولايات المتحدة في الوقت الحالي هو الأكثر على الإطلاق لكن هذا يعود سببه إلى ارتفاع عدد السكان المتواصل في الولايات المتحدة وفي العالم.

ولكن إذا ما نظرنا إلى نسبة مشاركة المرأة مقارنة بالرجل في قطاع العمل، فالنتيجة ستكون مختلفة.

ذلك أنّ نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة حالياً هي 57.5 في المائة، وفقاً لوزارة العمل. ومع أن هذا الرقم ارتفع قليلا في الآونة الأخيرة، لكنه كان أعلى في عام 2012، وبلغ ذروته عام 2000 حين وصل إلى نحو 60 في المائة.

نسبة مشاركة المرأة إلى الرجل في القوى العاملة في الولايات المتحدة اللأمريكية أسوشيتد برس

وفي تعليق لها على كلام ترامب أشارت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى إنه أمر مثير للاهتمام، وقالت "أعجبني الأمر حين أشار إلى وجود أكبر عدد من النساء"، لكنها ما لبثت أن أضافت منتقدة "لقد نسي (ترامب) أن يعترف بوجود 15 امرأة فقط من الحزب الجمهوري في مجلس النواب.. مقارنة بـ 91 امرأة من الحزب الديمقراطي."

للمزيد على يوروينوز: