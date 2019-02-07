نائب رئيس الوزراء الإيطالي: لا نرغب في خلاف مع فرنسا ولكن هناك قضايا عالقة

قال ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي إن حكومة بلاده لا ترغب في أن تكون على خلاف شديد مع فرنسا، مؤكداً أنه سيكون مسروراً إذا التقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث التوتر الذي حدث مؤخراً.

وردا على قرار فرنسا سحب سفيرها لدى إيطاليا، قال سالفيني في بيان إنه يريد إعادة العلاقات مع باريس إلى طبيعتها، لكن على فرنسا معالجة ثلاث قضايا "أساسية".

وأوضح أن على الشرطة الفرنسية التوقف عن صد المهاجرين ودفعهم للعودة إلى إيطاليا، ووقف عمليات الفحص المطولة التي تجريها على الحدود مما يعرقل حركة المرور هناك.

وأضاف أن على باريس أيضاً تسليم نحو 15 متمرداً يسارياً إيطالياً اتخذوا من فرنسا ملاذاً خلال العقود الماضية.

وكتب على صفحته في موقع فيسبوك القضايا التي يريد بحثها مع الرئيس ماكرون، مشدداً على أنه يدافع "عن مصالح الإيطاليين".

Non vogliamo litigare con nessuno e non siamo interessati alle polemiche: siamo persone concrete e difendiamo gli... Publiée par Matteo Salvini sur Jeudi 7 février 2019

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وكانت فرنسا قد استدعت سفيرها من إيطاليا بعد أن تعرّضت إلى ما وصفته باريس بهجمات متكررة لا أساس لها من قبل القادة السياسيين الإيطاليين، خصوصاً بعد أن دعا نائب رئيس المجلس الإيطالي لويجي دي مايو الاتحاد الاوروبي إلى فرض عقوبات على فرنسا بسبب سياساتها حيال المهاجرين.