روسيا تدعو تركيا لمضاعفة الجهود لطرد المتشددين من إدلب

قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، الخميس، أن موسكو ترغب في أن تبذل تركيا مزيداً من الجهود لمواجهة المتشددين في محافظة إدلب السورية وفاءا لتعهدات قطعتها في إطار اتفاق مع روسيا العام الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيسي تركيا وإيران الأسبوع المقبل في قمة بمدينة سوتشي بجنوب روسيا حيث من المتوقع أن يبحثوا الشأن السوري.

وتسعى هذه البلدان للوصول إلى تسوية سياسية لإنهاء الصراع السوري. وتدعم روسيا وإيران الرئيس السوري بشار الأسد بينما ترغب تركيا وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي ومنها الولايات المتحدة في تنحيته.

وتوصلت تركيا إلى اتفاق مع نظيرتها الروسية، في أكتوبر/ تشرين الثاني، من أجل وقف عملياتها العسكرية في منطقة إدلب التي تعد آخر معاقل المعارضة السورية المسلحة المدعومة من قبل تركيا.

ورغم الإنسحاب المفاجىء للقوات الامريكية من سوريا، قال الرئيس الأمريكي دوناد ترامب، في إجتماع للتحالف بواشنطن، الأربعاء، أن الإعلان عن نهاية التنظيم في العراق وسوريا بات قريبا وربما سيكون خلال أسبوع.

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