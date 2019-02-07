وقف إعدام مسلم طلب حضور رجل دين تنفيذ الحكم

منعت محكمة اتحادية أمريكية تنفيذ حكم بإعدام سجين مسلم كان مقررا اليوم الخميس 7 شباط/فبراير استنادا إلى أن السلطات في ولاية ألاباما ربما انتهكت حقوقه الدينية برفضها السماح لرجل دين بحضور الإعدام.

وقالت محكمة الاستئناف في الدائرة الحادية عشرة يوم أمس إنها أمرت بوقف إعدام دومينيك راي البالغ من العمر 42 عاما لأجل غير مسمى قبل يوم من تنفيذ حكم الإعدام بحقه بحقنة قاتلة، لقتله فتاة تبلغ من العمر 15 عاما قبل 23 عاما.

وكتبت هيئة المحكمة التي تضم ثلاثة قضاة أنه يبدو أن ولاية ألاباما انتهكت مادة في التعديل الأول للدستور الأمريكي تتعلق بالحقوق الدينية.

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ومن جهتها طعنت ولاية ألاباما على وقف تنفيذ الحكم، وذكرت في وثيقة قدمت للمحكمة أن إدارة السجون في المنطقة نفت أن راي طلب وجود رجل دين خلال إعدامه وقالت إنه يحق لموظفي الإدارة فقط حضور تنفيذ الحكم.

وتقول الولاية إن قس السجن المعين من قبل إدارة السجون يحق له حضور الإعدام لكن أي مرشد روحي آخر يمكنه متابعة التنفيذ من غرفة أخرى.