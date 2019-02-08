مياه شربٍ "زرقاء" تنشر ذعراً في جنوب غرب ألمانيا

سادت حالة من الذعر بين سكّان هايدلبرغ جنوب غرب ألمانيا يوم أمس الخميس بعدما تسببت مادة مجهولة في إسباغ اللون الأزرق على مياه الشرب، فيما حذّرت سلطات المدينة الأهالي من عدم شرب أو ملامسة الماء حتى التحقيق من أسباب تغيّر لونه.

وفيما انتشرت صور للمياه الزرقاء "الملوّثة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أخذت سيارات الشرطة وفرق الإطفاء تصدّر تحذيرات للسكان عبر مكبرات الصوت بعدم لمس أو تناول الماء.

وبعد ساعات من انتشار الخبر، أعلنت إدارة الصحة في المدينة ببيان لها أن تغير لون المياه يرجع إلى أسباب طبيعية، وقالت في البيان: إن "الماء منتج طبيعي. اعتمادًا على تكوينه، وقد يتلوّن بألوان مختلفة، وهذا لا ينفي كونه لا يزال صالحاً للاستخدام".

وذكر البيان ان العينات التى تم اخذها فى معامل اينتينسى التي تمدّ مدينة دوسنهايم وشمال هادلبرغ بالمياه، إضافة إلى العينات التي تم أخذها من مراكز الاستهلاك، كلها أكدت صلاحية المياه للشرب، مضيفاً أن التحذيرات كانت مجرد إجراء احترازي لا أكثر.

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