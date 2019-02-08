تجربة الراتب الثابت للعاطلين عن العمل تفشل في فنلندا

قال باحثون إن تجربة "الدخل الأساسي المضمون" لمدة عامين في فنلندا، لم تحفز العاطلين عن العمل الانخراط في وظائف لكسب المزيد، كما كان متوقعا.

ونشرت الحكومة الفنلندية النتائج الأولية لهذه التجربة، والتي انتهت قبل شهر، حيث حصل خلال هذه المدة 2000 عاطل على شيك شهري من الدولة، بغض النظر عما إذا كانوا قد وجدوا عملا أم لا، حيث تم منحهم 560 يورو معفاة من الضريبة ابتداء من 1 يناير 2017 ولغاية ديسمبر 2018.

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وبحسب كيلا، وهي الوكالة الحكومية المسؤولة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، فإن تجربة الدخل الأساسية لم تزد من توظيف الحاصلين على هذه المساعدة، خلال السنة التجريبية الأولى، ومع ذلك، فقد شعر هؤلاء بالرضى النفسي، أكثر من غيرهم ممن لم يحصلوا على هذه المساعدات.

وبحسب التصريحات، فإن نتائج الدراسة كانت أولية، واستندت إلى السنة الأولى من التجربة، لذلك لا يمكن استخلاص نتائج نهائية منها.

وكانت هذه التجربة والتي استمرت سنتين قد نالت ترحيبا باعتبارها خطوة نحو نظام يعتقد الكثيرون أنه قد يقضي على عدم المساواة، والتفاوت الطبقي.

يمكن القول إن أصحاب المليارات أمثال مارك زوكربيرغ وإيلون موسك أبدوا اعجابهم بهذه الفكرة، باعتبار أن الدخل الأساسي الفردي حل محتمل لانتشار البطالة، وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا:"أعتقد أن علينا تحقيق دخلا أساسيا عالميا، سيكون الأمر ضروريا".