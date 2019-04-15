الحزبان الاشتراكي الديمقراطي والفنلنديون في حالة شبه تعادل بالانتخابات

أظهرت بيانات وزارة العدل أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري وحزب (الفنلنديون) القومي متعادلان تقريبا في الانتخابات العامة التي جرت في البلاد يوم الأحد بعد حصول الأول على 17.7 في المئة من الأصوات والثاني على 17.5 في المئة.

وأظهرت النتائج النهائية أيضا أن حزبي الوسط الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء يوها سيبيلا والائتلاف الوطني لتيار يمين الوسط، وهما شريكان في الائتلاف الحاكم، حصلا على 13.8 في المئة و17 في المئة على الترتيب.

وأعلن أنتي رينه زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري الفنلندي فوزه في الانتخابات العامة التي جرت في البلاد يوم الأحد بعد أن أظهرت النتائج فوز حزبه بفارق بسيط، بعد فرز أكثر من 97 في المئة من الأصوات.

وقال رينه "لأول مرة منذ عام 1999 نحن أكبر حزب في فنلندا.. الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو حزب رئيس الوزراء".

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