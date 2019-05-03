ولاية جورجيا تعدم رجلا أدين بقتل امرأتين عام 1994

نفذت ولاية جورجيا الأمريكية الخميس حكم الإعدام في حق رجل يبلغ من العمر 52 عاما بعد إدانته بقتل صديقته السابقة وإحدى صديقاتها رميا بالرصاص خلال شجار كلامي حاد في العام 1994.

وقالت إدارة السجون بالولاية في بيان إنه تم إعدام سكوتي غارنيل مورو بحقنة قاتلة وأعلنت وفاته عند الساعة 9:38 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وطبقا لوثائق المحكمة فإن مورو توجه إلى منزل باربرا يونغ في صباح يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول عام 1994 بعد أسابيع من إنهاء علاقتها معه. وتقول الوثائق إنه اندلع شجار كلامي ساخن بحضور تونيا وودز ولاتويا هورن وهما من صديقات يونغ.

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وأظهرت الوثائق أن مورو سحب مسدسه من خصره خلال النقاش وأطلق النار على وودز في البطن وعلى هورن في الذراع. وأسرعت يونغ بالدخول إلى غرفة النوم حيث اعتدى عليها مورو بالضرب قبل أن يطلق عليها النار ويقتلها. وجاء في الوثائق إن وودز توفيت جراء إصابتها بالرصاص في بطنها.