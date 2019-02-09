بدعم روسي .. أرمينيا ترسل إلى سوريا فريقاً يضم خبراء ألغام وأطباء

بعثت أرمينيا بفريق من الخبراء إلى سوريا، في مهمة مدعومة روسياً للمساهمة بإزالة الألغام وتقديم المساعدة الطبية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية آرتشرون هوفهانيسيان السبت إن بلاده أرسلت فريقاً يضم 83 من خبراء إزالة الألغام والعاملين في المجال الطبي وضباط الأمن.

وأضاف أن الفريق سيعمل على إزالة الألغام وتقديم المساعدة الطبية لسكان حلب، مشددا على أنهم سيتجنبون مناطق القتال.

قبل الحرب، كانت حلب موطناً لنحو 110 آلاف من الأرمن، والجالية الأرمينية في حلب واحدة من الأكبر في العالم.

ومنذ اندلاع القتال، انتقل نحو 22 ألف شخص إلى أرمينيا.

روسيا، التي هي الحليف الرئيسي لأرمينيا ولديها قاعدة عسكرية في البلاد كما الوضع مع سوريا، ستنقل الفريق الأرميني إلى الأراضي السورية وستقدم الدعم اللوجستي، وفقاً لما ذكره هوفهانيسيان.

شكر وزير الدفاع الروسي سيرغى شويغو أمس الجمعة نظيره الأرميني على نشر البعثة. وقال "كنتم أول من استجاب لدعوتنا لتقديم المساعدة للشعب السوري".

غير أن بعض السياسيين الأرمينيين انتقدوا هذه الخطوة. وحذر حزب "ساسنا تسرير" في بيانه من أن التعاون مع روسيا في سوريا قد يضر بمصالح أرمينيا ويقوض أمنها.

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