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المكسيك

مقتل 15 شخصا وإصابة آخرين في إطلاق نار داخل حانة بالمكسيك

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
مقتل 15 شخصا وإصابة آخرين في إطلاق نار داخل حانة بالمكسيك
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أعلن مكتب تابع للنائب العام في المكسيك إن 15 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب سبعة آخرون في إطلاق نار داخل حانة في الساعات الأولى من صباح يوم أمس السبت 9 آذار/مارس بولاية غواناخواتو التي تعاني من انتشار أعمال العنف.

ولم يتضح بعد الجهة المنفذة للهجوم، هذا وذكرت وسائل الإعلام أنه قبل شروق الشمس، وصل رجال مسلحون في ثلاث عربات فان إلى حانة "لا بلايا منز كلوب" في مدينة سالامانكا واقتحموها ثم فتحوا النار.

وسرقت عصابات مسلحة كميات كبيرة من النفط من منشأة التكرير بالمدينة.

وقبل أيام، أمر رئيس البلاد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بحملة واسعة للقبض على زعيم العصابات المحلي خوسيه انطونيو ييبث المعروف باسم "إل مارو".

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