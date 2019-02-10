شاهد: غوايدو يحضر قداساً في كاراكاس مع عائلته وسط هتافات أنصاره

حضر خوان غوايدو السياسي الفنزويلي الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً لبلاده قداساً يوم الأحد في كراكاس رفقة زوجته فابيانا روزاليس وابنته ميراندا.

وحضرت هذا الحدث أيضاً الصحافة ووسائل الإعلام فضلاً عن أنصاره الذين بدأوا بالهتاف عند دخول غوايدو وعائلته.

وجلس غوايدو في إحدى الصفوف الأمامية محتضناً ابنته طوال القداس.

وأعلن غوايدو نفسه رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا في 23 كانون الثاني/ يناير، معتبراً أن الدستور يمنحه هذا الحق كرئيس للجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة.

لكن يوم الجمعة طعن قاضي المحكمة العليا خوان ميندوزا في هذا التأكيد قائلاً إن الدستور لا يتضمن تشكيل حكومة انتقالية كما يدعي غوايدو. وقال مندوزا إن الخطوات التي اتخذت لاغية وبالتالي فغوايدو يغتصب السلطات الرئاسية.

وقد منعت المحكمة العليا المؤيدة لمادورو بالفعل غوايدو من مغادرة البلاد وجمدت حساباته المصرفية بينما يقوم المدعون العامون بالتحقيق فيما يسمونه أنشطته المناهضة للحكومة.

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