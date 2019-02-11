مزاد ألماني يفشل في بيع لوحات رسمها هيتلر والسبب!

فشل مزاد في نورمبرغ جنوبي ألمانيا في بيع خمس لوحات فنية تنسب للزعيم النازي أدولف هتلر يزعم أنه رسمها بالألوان المائية في بدايات حياته كفنان.

قد يعتقد البعض أن أسباباً سياسية وأخلاقية تقف وراء هذا الفشل، إلا أن هذا غير صحيح. السبب تقني وفني بحت، فقد تكون هذه اللوحات مزيفة!

وذكرت صحيفة نورمبرغر ناخريشتن في عددها الصادر اليوم الأحد أنه لم يزايد أي مشتر على اللوحات التي تراوح السعر الأولي للمزايدة عليها ما بين 19 ألف يورو (21,500 دولار) و 45 ألف يورو (50,900 دولار).

وقبل ثلاثة أيام من عقد المزاد أمس السبت، صادر الادعاء ثلاثة وستين لوحة أخرى تنسب لهتلر من دار مزادات للتحقيق في مزاعم أنها لوحات مزيفة.

كان الادعاء الألماني في برلين صادر ثلاث لوحات رسمت بالألوان المائية، الشهر الماضي تنسب لهتلر، بعد تلقي شكوى تشكك في أصالتها.

يعتقد أن هتلر رسم نحو ألفي لوحة في شبابه، في إطار مساعيه للنجاح كرسام في فيينا قبل الحرب العالمية الأولى.

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