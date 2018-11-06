تسعيني ألماني يحاكم بسبب جرائم نازية ارتكبت منذ أكثر من 70 عاماً

ظهر رجل يبلغ من العمر 94 عاماً في المحكمة يوم الثلاثاء (6 نوفمبر / تشرين الثاني) متهماً بالمساعدة في قتل مئات الأشخاص في معسكر اعتقال نازي خلال الحرب العالمية الثانية ، في ما يُحتمل أن يكون واحداً من آخر هذه المحاكمات.

وقد أنكر الرجل ، وهو حارس سابق في الجناح شبه العسكري لقوات الأمن الخاصة التابعة لنازيين هتلر ، والذي لا يمكن تسميته لأسباب قانونية ، هذه الاتهامات. تحدث بصوت خشن عند الإجابة على الأسئلة المتعلقة بهويته.