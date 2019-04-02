زبون سخي يترك "بقشيشا" قدره ألفا دولار على فاتورة بقيمة 49 دولارا

مفاجأة ليست كغيرها. فاجأ زبونان العاملين في مطعم بمدينة واترفيل الأمريكية عندما تركا لهم إكرامية (بقشيشا) بقيمة 2000 دولار على فاتورة طعام لم تتعدى 49 دولارا فقط.

وقالت سامنثا كلارك، وهي نادلة بمطعم "سلفر ستريت"، إن الزبونين وهما زوجان فضلا الإبقاء على هويتهما مجهولة، كانا طيبين، وسهُل التعامل معهما.

وأضافت أن خطأ وقع في طلبية الزبونين بعد أن أُخذ من طاولتهما كأس من النبيذ كانا قد طلباه، ما جعل من الزبون يطلب بمقابلة مدير المطعم.

وقالت سمنثا إن الأمر أخافها كثيرا وكانت تتوقع أن يقوم الزبون بتقديم شكوى لصاحب المطعم.

إلا أنها فوجئت لاحقا حين علمت من قبل مديرها أن الزوجين ترك بقشيشا بقيمة ألفي دولار، لتتقاسمها وزملاءها في المطعم بطلب من المذكورين شخصيا بعدما دفعا فاتورة لا تتعدى 49 دولار.

وقالت سمانثا أن الزبونين ليسا من بين مرتادي المطعم المعتادين، متسائلة عن سبب إقدامهما على عمل سخي كهذا.

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ونشرت إدارة المطعم على صفحتها في الفيسبوك، صورة للفاتورة، مرفوقة بتعليق: "رائع، كان علينا أن ننشرها، شكرا للسيد اللطيف الذي حضر لتناول العشاء الليلة وحضي بتجربة رائعة، وترك إكرامية بـ 2000 دولارا، لتقسيمها بين جميع الموظفين الذين كانوا يعملون في تلك المداومة.