الحكم على الفرنسي مهدي نموش بالسجن مدى الحياة لهجومه على المتحف اليهودي ببروكسل

صدر على المواطن الفرنسي مهدي نموش حكم بالسجن مدى الحياة يوم الاثنين لقتل أربعة أشخاص بالرصاص في متحف يهودي في العام 2014 بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وعبرت أسر الضحايا والناجون من الهجوم عن ارتياحهم في نهاية محاكمة استمرت شهرين تقريبا وشابها جدل بشأن ما وصفوه بنظريات مؤامرة من فريق الدفاع.

وقال نموش البالغ من العمر 33 عاما، والذي خطط للهجوم بعد عودته من سوريا، للمحكمة إن "الحياة تستمر" قبل مداولات هيئة المحلفين النهائية بشأن مدة عقوبته.

واستمرت المحاكمة شهرين فيما يعتبر أول هجوم نفذه إسلامي متشدد يحمل جنسية أوروبية بعد العودة من سوريا.

واعترف نموش أثناء المحاكمة بحمل بندقية كلاشنيكوف ومسدس وذخيرة مثل التي استخدمت في إطلاق النار بالمتحف. لكن هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية العامة نقلت عن محاميه قوله إن موكله لم يطلق النار في الهجوم الذي أودى بحياة زوجين إسرائيليين واثنين من العاملين بالمتحف.

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