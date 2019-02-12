شاهد: ولي العهد السعودي يزور الحرم المكي فجرا ويشارك في غسل الكعبة

زار ولي العهد السعودي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، محمد بن سلمان الكعبة فجر الثلاثاء، ضمن متابعة تنفيذ مشروع جديد لتوسعة الحرم المكي وتطويره.

وأظهرت مجموعة من الصور نشرتها وسائل إعلام محلية صورا لولي العهد وهو يصلي داخل الكعبة ويشارك في غسلها، خلال تفقده للمشروع الذي يهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية للحرم.

كذلك قبّل الأمير الحجر الأسود وطاف بالكعبة ثم صعد إلى سطحها، وفق ما أظهرت صور وسائل الإعلام المحلية.

ولي العهد الشاب فوق سطح الكعبة

وتصدر هاشتاغ "محمد بن سلمان في الحرم المكي" ضمن قائمة الأكثر رواجا في السعودية، خلال ساعات قليلة فقط من الزيارة المفاجئة.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن زيارة ولي العهد، جاءت ختاما لجولته التي تضمنت زيارة متابعة مشاريع عدة تشرف عليها السلطات السعودية الفترة الأخيرة.

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لحظة وصول بن سلمان إلى ساحة الحرم

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