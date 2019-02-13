مقتل 5 بينهم 3 أمريكيين اثنين في تحطم طائرة في كينيا

قال ضابط بالشرطة الكينية إن طائرة صغيرة تحطمت غرب البلاد مما أسفر عن مقتل جميع ركابها الخمسة، بينهم ثلاثة أمريكيين.

وأشار قائد شرطة مقاطعة كيريشو جيمس موغيرا اليوم الاربعاء إلى أن طائرة من طراز سيسنا تحطمت في منطقة كاموينغى في بلدة لونديانى غرب كينيا. وتظهر الصور الفوتوغرافية لموقع تحطم الطائرة طائرة بمحرك واحد.

وقال إن أسماء القتلى لن يعلن عنها حتى يتم إبلاغ عائلاتهم.

وأوضح موغيرا أن الطائرة كانت متجهة إلى بلدة لودوار شمال البلا

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د وكان برفقة الطيار الكيني أربعة سائحين. ولم يتبين بعد جنسية الراكب الخامس الذي كان على متن الطائرة.

حوادث الطائرات الصغيرة شائعة في كينيا، لكن الكثير منها لا يسفر عن وقوع وفيات.