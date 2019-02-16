شاهد: هبوط اضطراري لطائرة فقدت إحدى عجلاتها

هبطت طائرة خاصة بأمان في مطار جنوب كاليفورنيا على الرغم من مشكلة في الهبوط.

الطيارة ذات المحركين من طراز "غلف ستريم جي 4" هبطت بحذر شديد الجمعة نحو الساعة الثانية بعد الظهر في مطار أونتاريو الدولي، شرق لوس أنجلوس.

وقال المتحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية إيان غريغور إن الطائرة فقدت عجلة أثناء مغادرتها مطار لوس أنجلوس الدولي وقامت بالتحليق الدائري فوق أونتاريو لحرق الوقود، في حين كانت الوجهة الأصلية للطائرة هي كابو سان لوكاس، المكسيك.

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