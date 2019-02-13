التصويت على قانون يستبدل عبارة "الأب والأم" في المدارس الفرنسية احتراما لحقوق المثليين

كجزء من مشروع قانون "مدرسة الثقة"، اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الثلاثاء 12 شباط/فبراير، في القراءة الأولى تعديلاً يكرس التربية الأبوية المثلية في نماذج مدرسية لم تعد تذكر جنس الوالدين، وصوتت الجمعية على قانون يزيل عبارة "الأب والأم" من جميع النماذج الإدارية للمدرسة ليحل محلها "الأهل 1 " و"الأهل 2".

وقالت النائب فاليري بوتي أن "هذا التصويت هو جزء من مشروع قانون "مدرسة الثقة"، ويهدف التعديل إلى "إلى الانتباه إلى تنوع الأسرة بالنسبة للأطفال في الأشكال الإدارية المقدمة من المدرسة".

من جانبه، ذكر ممثل منتخب الشمال أن العديد من وثائق الأحوال المدنية والتسجيل في الكانتين أو الأوراق التي ترسل للحصول على موافقة الأهل لخروج أبنائهم من المدرسة يذكر دائما فيها "الأب" و "الأم" دون الأخذ بعين الاعتبار الزواج المتعدد، أو زواج المثليين، وأضاف "لدينا عائلات تجد نفسها تواجه مواقف ضمن نماذج اجتماعية وعائلية قديمة بعض الشيء، اليوم، لا ينبغي لأحد أن يرتبط بأفكار رجعية، بالنسبة لنا، هذه المقالة مقياس للمساواة الاجتماعية ".

هذا وعارض وزير التربية جان ميشيل بلانكير والمقرر آن كريستين لانغ هذا التعديل، معتبرين أن التغيير المطلوب لا يقع ضمن المجال التشريعي.

تتابعون أيضا على يورونيوز:

عالقون في سوريا بين فقدان الأهل وفقدان الوطن .. أطفال مقاتلي داعش الأجانب

خبراء يصلون إلى شمال روسيا بعد غزو عشرات الدببة القطبية وإعلان حالة الطوارىء

نمر بنغالي يفاجئ شخصين يبحثان عن مكان معزول لتدخين الحشيش