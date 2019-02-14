المتحدثة باسم البيت الأبيض: ترامب سوف يوقع قانون تمويل الحكومة وسيعلن حالة الطوارئ الوطنية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، مساء الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يوقع قانون تمويل الحكومة، وسيعلن حالة الطوارئ على المستوى الوطني.

وكان ترامب قد لوّح سابقا بإعلان حالة الطوارئ على المستوى الوطني، مما يتيح له الحصول على التمويل اللازم لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى عدم تحرك الديمقراطيين فيما يبدو في اتجاه التوصل لاتفاق يتضمن توفير تلك الأموال.

إغلاق الحكومة

وكان الخلاف بين البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونغرس حول الجدار المقترح أدى في وقت سابق إلى إغلاق الحكومة الأمريكية بشكل جزئي.

بالمقابل، قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، مساء الخميس: "قد يحدث تحدٍ قانوني" في حال إعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية، وإنها سوف تنظر إلى الخيارات.

وأضافت: "إن ما يحدث على الحدود لا يعتبر حالة طارئة"، في إشارة إلى تدفق آلاف المهاجرين عبر الحدود الأمريكية المكسيكية.

كما أشارت بيلوسي إلى أنها ستتحضر للرد، بشكل ملائم، في حال أعلن الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ.

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وكان بناء الجدار أحد وعود ترامب أثناء حملته الانتخابية في 2016، وقال حينها مرارا إن المكسيك ستدفع تكاليف الجدار.

وتهدد سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، حتى رغم استمرار أغلبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ، أهداف ترامب التشريعية بما في ذلك تمويل الجدار.