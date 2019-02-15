مثول رمز بارز من السترات الصفراء أمام محكمة في باريس

مثل رمز بارز من حركة السترات الصفراء الفرنسية أمام المحكمة في باريس بزعم تنظيم تظاهرات غير قانونية فيما تستعد الحركة للأسبوع الرابع عشر على التوالي من الاحتجاجات.

اعتقل إريك درويه لتنظيم تظاهرات يوم 22 ديسمبر/ كانون أول و2 يناير/ كانون ثان في باريس دون إبلاغ السلطات بها.

واعترف أنه لم يتبع القانون قائلا الجمعة إنه لا يعتبر نفسه منظما للاحتجاجات.

طلب المدعي في باريس فرض غرامة قدرها 500 يورو (563 دولارا) والسجن مع إيقاف التنفيذ لمدة شهر لدرويه. وسيعلن قرار المحكمة في 29 مارس/ آذار.

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درويه رمز معروف من رموز الحركة، إذ يدعو بشكل متكرر للتظاهرات على وسائل التواصل الاجتماعي.

يخطط محتجو السترات الصفراء لاحتجاجات جديدة السبت والأحد في باريس ومدن أخرى لإدانة السياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.