فرنسا توضح تأثير السترات الصفراء على الاقتصاد

قالت الحكومة الفرنسية إنها قدمت 38 مليون يورو مساعدات مالية للعمال الذين تم تخفيض ساعات عملهم بسبب معاناة الشركات من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وتقول الحكومة إن حوالي 72600 شخص في 5000 شركة تم تخفيض ساعات عملهم بسبب انخفاض الأجور، منذ بدء حركة احتجاج "السترات الصفر" في 17 نوفمبر/تشرين أول.

وتراجعت إيرادات الشركات، ومعظمها في وسط المدن، بنسبة 20 إلى 40 بالمائة خلال الأسابيع الأخيرة بسبب المظاهرات التي تنظم كل يوم سبت.

ودفعت شركات التأمين حتى الآن 89 مليون يورو (100 مليون دولار) لتغطية 1670 حالة لأضرار تم الإبلاغ عنها بسبب أعمال العنف والنهب على هامش بعض الاحتجاجات.

يقول متظاهرو "السترات الصفر" إن السياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون تحابي الأثرياء.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

البرلمان الإسباني يرفض الميزانية وسانشيز بصدد الدعوة لانتخابات مبكّرة

واشنطن تحشد حلفاء في وارسو ضد إيران.. نتنياهو الحاضر الأبرز وقليل من العرب وتمثيل أوروبي باهت

إلهان عمر وإسرائيل.. ترامب يطالبها بالاستقالة على الرغم من اعتذارها