مقتل أربعة جنود هنود في كشمير خلال معركة مع مسلحين

قال مسؤول بالشرطة الهندية إن أربعة جنود هنود ومدنيا قتلوا في معركة مسلحة في إقليم كشمير المتنازع عليه يوم الاثنين في الوقت الذي بدأت فيه الهند حملة ملاحقة لمن يشتبه بأنهم أعضاء بجماعة إسلامية متشددة قتلت 44 من قوات الأمن الهندية الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم الشرطة في ولاية جامو وكشمير الشمالية إن القوات الهندية طوقت قرية بنجلان في منطقة بولواما في كشمير حيث هاجم انتحاري قافلة لقوات الأمن يوم الخميس باستخدام سيارة ملغومة.

وقال مسؤول آخر بشرطة الولاية طلب عدم نشر اسمه لأن العملية لم تنته بعد إن معلومات وردت إليهم عن وجود ما يصل إلى ثلاثة متشددين من جماعة جيش محمد التي تتمركز في باكستان، بينهم أجانب، داخل منزل في القرية.

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وقال مسؤول الشرطة الثاني إن أربعة جنود ومدنيا قتلوا في المعركة المسلحة أثناء تبادل إطلاق النار بين المسلحين والشرطة.

وفرضت السلطات حظرا للتجول في بولواما وطلبت الشرطة من المواطنين البقاء داخل منازلهم.

وقال صحفي في بولواما يدعى محمد يونس إن القوات تفتش القرية فيما يتم إجلاء المدنيين من منازل متاخمة بعد أن تقطعت بهم السبل.

وتنفي باكستان أي صلة لها بالهجوم على قافلة قوات شرطة الاحتياط الأسبوع الماضي.

باكستان تستدعي سفيرها في الهند وسط تصاعد التوتر بين البلدين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الاثنين إن بلاده استدعت سفيرها في الهند للتشاور وسط تصاعد للتوتر بين الدولتين المسلحتين نوويا.

وقال المتحدث محمد فيصل على تويتر "استدعينا مفوضنا السامي في الهند للتشاور. غادر نيودلهي هذا الصباح".

واستدعت الهند سفيرها في باكستان الأسبوع الماضي لمناقشة العلاقات مع إسلام اباد في أعقاب تفجير انتحاري في منطقة كشمير المتنازع عليها أسقط 44 قتيلا من قوات الأمن الهندية. وتقول نيودلهي إن باكستان ضالعة في الهجوم وهو ما تنفيه إسلام اباد.