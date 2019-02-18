السعودية تنفي أن ولي العهد يسعى لشراء نادي مانشستر يونايتد الانجليزي

نفى وزير الإعلام السعودي تركي الشبانه يوم الاثنين تقارير إعلامية عن سعي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لشراء نادي مانشستر يونايتد الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشيرا إلى أنه لا يوجد سوى اجتماع مع صندوق الثروة السعودي بشأن رعاية محتملة.

وقال الشبانه في حسابه على تويتر إن التقارير التي تفيد بأن الأمير محمد بن سلمان يعتزم شراء النادي "أخبار عارية عن الصحة تماما".

وأضاف الشبانه "في حقيقة الأمر أن النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية إعلانية، والصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهةاستثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة".

وذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية يوم الأحد أن ولي العهد السعودي يسعى لشراء يونايتد، وهو واحد من أكبر أندية كرة القدم من حيث الشعبية، مقابل 3.8 مليار جنيه استرليني (4.9 مليار دولار).

وقالت الصحيفة إن عرضا قدم لأول مرة في أكتوبر تشرين الأول لكن تداعيات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة المملكة في اسطنبول كبحت جماح العرض المحتمل.

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