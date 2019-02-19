شاهد: عناصر الخوذ البيض ينقذون جروا من تحت الأنقاض

نجح عناصر من الدفاع المدني السوري، الذين يطلق عليهم لقب "الخوذ البيض"، في إخراج جرو من تحت أنقاض مبنى تعرض للهدم خلال عمليات القصف التي استهدفت مدينة "معرة النعمان" في محافظة إدلب.

وأزال عناصر الخوذ البيض الصخور وحطام المبنى ليعثروا على كلب صغير مغطى بالغبار. وقد بدا الجرو مصدوما عندما تمّ سحبه من طرف أحد عناصر الخوذ البيض حيث ظهرت علامات الخوف على وجهه الضعيف. وسحب عناصر الدفاع المدني الجرو وحملوه إلى مكان آمن، وقاموا بإنقاذ كلب آخر كان عالقا تحت الركام.

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