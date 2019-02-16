المرصد: سوريا الديمقراطية تسيطر على آخر جيوب داعش في شرق البلاد

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلين تدعمهم الولايات المتحدة سيطروا على آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا يوم السبت بعد استسلام المتشددين الذين كانوا في المنطقة.

ولم يتسن لوكالة رويترز تأكيد التقرير.

وذكر المرصد الذي يقع مقره في بريطانيا أن المئات من متشددي التنظيم كانوا في المنطقة واستسلموا لقوات سوريا الديمقراطية خلال اليومين الماضيين. وأضاف أن بعض المتشددين ربما ما زالوا مختبئين في أنفاق.

وحاربت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها ضربات جوية أمريكية لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في جيب باغوز الذي يقع شرقي نهر الفرات قرب الحدود العراقية.

وكانت القوات قد أعلنت إجلاء آلاف المدنيين من المنطقة في إطار ما تسميه "معركة دحر الإرهاب" التي أعلنت عن مراحلها الأخيرة منذ أيام.

وتدور هذه المعركة الأخيرة كما تطلق عليها القوات الكردية في ظل قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا.

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